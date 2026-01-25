KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:50, 25 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстандық каратэші Түркиядағы Премьер-лига турнирінде топ жарды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық Бэлла Самашева Ыстанбұл қаласында WKF каратэден өтіп жатқан Премьер-лига бәсекесінде үздік шықты.

    Қазақстандық каратэші Түркиядағы Премьер-лига турнирінде топ жарды
    Фото: kaz_karateofficial

    Қазақстандық каратэші осындай деңгейдегі жылдың алғашқы додасында 55 келіге дейінгі салмақта топ жарды.

    Бэлла финалда словакиялық Нина Квасникованы ұтты. Бұл – ұлттық құраманың қоржынына түскен алғашқы жүлде.

    Сондай-ақ команда көшбасшысы, Токио Олимпиадасының қола жүлдегері Софья Берульцева (+68 кг) финалға шықты. Соңғы бәсекеде ол Непал өкілімен күш сынасады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Ыстанбұлда каратэден өтетін Премьер-лига бәсекесіне қатысатын Қазақстан құрамасы анықталғанын жазған едік.

