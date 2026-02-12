KZ
    17:32, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қазақстандық колледж халықаралық стандарттарға сәйкестігін растады

    АСТАНА. KAZINFORM — Жол-көлік колледжі Оңтүстік Корея Республикасының ABEEK аккредиттеу жүйесі аясында «Global Sapa» халықаралық академиясымен бірлесіп, халықаралық аккредитациядан сәтті өтті, деп хабарлайды Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.

    Қазақстандық колледж халықаралық стандарттарға сәйкестігін растады
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Аккредиттеу үдерісі халықаралық сарапшылардың қатысуымен бекітілген жұмыс бағдарламасы мен кестеге сәйкес бірнеше кезең бойынша өткізілді.

    Қазақстандық колледж халықаралық стандарттарға сәйкестігін растады
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Бағалау барысында колледждің білім беру жүйесінің құрылымы, басқару тетіктері, кадрлық әлеуеті, материалдық-техникалық базасы және нормативтік-құқықтық құжаттамалары жан-жақты сарапталды.

    Сонымен қатар білім беру бағдарламалары мен оқу жоспарларының халықаралық талаптарға сәйкестігіне ерекше назар аударылған.

    — Шетелдік сарапшылар коллдждің оқу-өндірістік машықтандыру үдерісімен танысып, заманауи жабдықталған шеберханалар мен зертханалардағы практикалық сабақтардың ұйымдастырылу деңгейін жоғары бағалады, — делінген министрлік таратқан ақпаратта.

    Қазақстандық колледж халықаралық стандарттарға сәйкестігін растады
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Бұдан бұрын Көкшетаудағы әскери колледждің 300-ден астам кадеті әлі карантинде жатқанын жазған едік.

    Айнұр Тумакбаева
    Автор
