Қазақстандық падел шеберлерінің әлемдік рейтингідегі орындары белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық падел федерациясы (FIP) жаңартқан әлемдік рейтингіде қазақстандық ойыншылар көрсеткіштерін жақсартты.
Қазақстан падел федерациясының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, еліміздің бірінші ракеткасы Жәнібек Үмбетов бірден 18 сатыға көтеріліп, қазіргі кезде FIP рейтингісінде 491-орында тұр.
Сондай-ақ тағы бір қазақстандық Родион Пак 555-тен 531-сатыға көтерілді. Евгений Данилов 576-орынға жайғасты. Ян Брек 777, Алдияр Мұздыбаев 796-орынға шықты.
Осылайша, қазақстандық падел шеберлері біртіндеп рейтингіде өздерінің үздік нәтижелеріне қол жеткізіп келеді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын паделдің алғаш рет Азия ойындарының бағдарламасына енгенін жазған едік.
Сонымен қатар қазақстандық падел шеберлері FIP әлемдік рейтингісінде көрсеткіштерін жақсартты.