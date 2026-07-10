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    Қазақстандық параволейболшылар әлем чемпионатын айқын жеңіспен бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Ханчжоу қаласында волейболды отырып ойнаудан өтіп жатқан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы алғашқы жеңісіне қол жеткізді.

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    Фото: instagram.com/ kazparavolley

    Қазақстандық параволейболшылар С тобында Хорватия құрамасымен шеберлік байқасты.

    Бастапқы партияда Бауыржан Тахауовтың шәкірттері 25:16 есебімен басым түсті. Одан кейінгі екі сет те 25:19 есебімен аяқталды.

    Қорытынды есеп – 3:0, Қазақстанның пайдасында.

    Ертең Қазақстан құрамасы өз тобында екінші кездесуін Бразилиямен өткізеді. Содан соң Ирак командасы күтіп тұр.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық параволейболшылардың әлем чемпионатында бақ сынайтынын жазған едік.

    Әлем чемпионаты Волейбол Спорт
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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