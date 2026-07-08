Қазақстандық параволейболшылар әлем чемпионатында бақ сынайды
АСТАНА. KAZINFORM — 10-17 шілде аралығында Қытайдың Ханчжоу қаласында пара волейболдан әлем чемпионаты өтеді.
Қазақстан пара волейбол федерациясынан мәлім еткеніндей, жеребе қорытындысына сәйкес ұлттық құрама Бразилия, Хорватия және Ирак құрамаларымен бірге C тобында өнер көрсетеді.
Топтық кезең матчтары (Астана уақытымен):
10 шілде
12.00 — Қазақстан — Хорватия.
11 шілде
11.30 — Бразилия — Қазақстан.
12 шілде
08.30 — Қазақстан — Ирак.
Бауыржан Тахауовтың шәкірттері 2024 жылы Париж Паралимпиадасында бесінші орыннан көрінсе, өткен жылы дәл осы Ханчжоуда өз тарихында алғаш рет Азия чемпионы атанған еді.
Оған қоса Қазақстан пара волейбол құрамасы әлем кубогында қола жүлдеге қол жеткізді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық параволейболшылар алғаш рет Азия чемпионы атанғанын жазған едік.
Сондай-ақ қазақстандық параволейболшылар әлем кубогында қола жүлде жеңіп алды.