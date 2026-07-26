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    Қазақстандық семсерлесушілер әлем чемпионатында үздік 32 спортшының қатарына енді

    АСТАНА. KAZINFORM — Семсерлесуден Гонконгта өтіп жатқан әлем чемпионатында ерлер арасындағы жекелей сапы бәсекесінің плей-офф кезеңі жалғасып жатыр. 

    Қазақстандық семсерлесушілер әлем чемпионатында үздік 32 спортшының қатарына енді
    Фото: ҰОК

    Қазақстан құрамасының барлық өкілдері – Руслан Құрбанов, Ерлік Сертай, Кирилл Проходов және Вадим Шарлаимов үздік 32 спортшының қатарына ену үшін сынға түсті.

    Руслан Құрбанов Израиль өкілі Йоханатан Мессика Ламбрейді 15:7 есебімен сенімді жеңді. Ал Кирилл Проходов Финляндия спортшысы Керрко Ярвиді 15:5 есебімен айқын басымдықпен ұтты.

    Өкінішке қарай, Вадим Шарлаимов пен Ерлік Сертай жүлде үшін күресті жалғастыра алмайды. Вадим Виргин аралдарының өкілі Круз Шембриден 9:15 есебімен есе жіберсе, Ерлік Оңтүстік Корея спортшысы Омин Квоннға 10:15 есебімен жол берді.

    Бірнеше минуттан кейін жарыс жолына қылыш сайысынан Карина Доспай, Айгерім Сарыбай және Анастасия Гулик сынға түседі.

    Айта кетелік Семсерлесуші аруларымыз әлем чемпионатындағы жекелей жарысты аяқтады

    Семсерлесу Спорт
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар