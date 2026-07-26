Қазақстандық семсерлесушілер әлем чемпионатында үздік 32 спортшының қатарына енді
АСТАНА. KAZINFORM — Семсерлесуден Гонконгта өтіп жатқан әлем чемпионатында ерлер арасындағы жекелей сапы бәсекесінің плей-офф кезеңі жалғасып жатыр.
Қазақстан құрамасының барлық өкілдері – Руслан Құрбанов, Ерлік Сертай, Кирилл Проходов және Вадим Шарлаимов үздік 32 спортшының қатарына ену үшін сынға түсті.
Руслан Құрбанов Израиль өкілі Йоханатан Мессика Ламбрейді 15:7 есебімен сенімді жеңді. Ал Кирилл Проходов Финляндия спортшысы Керрко Ярвиді 15:5 есебімен айқын басымдықпен ұтты.
Өкінішке қарай, Вадим Шарлаимов пен Ерлік Сертай жүлде үшін күресті жалғастыра алмайды. Вадим Виргин аралдарының өкілі Круз Шембриден 9:15 есебімен есе жіберсе, Ерлік Оңтүстік Корея спортшысы Омин Квоннға 10:15 есебімен жол берді.
Бірнеше минуттан кейін жарыс жолына қылыш сайысынан Карина Доспай, Айгерім Сарыбай және Анастасия Гулик сынға түседі.
Айта кетелік Семсерлесуші аруларымыз әлем чемпионатындағы жекелей жарысты аяқтады.