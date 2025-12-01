23:00, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қазақстандық семсерлесушілер әлем кубогінің кезеңінде өнер көрсетеді
АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстан құрамасы семсерлесуден Ванкуверде (Канада) өтетін әлем кубогінің кезеңіне қатысады.
Семсер қаруымен айқасудан әйелдер арасында өтетін жарыста София Николайчук ел намысын қорғайды.
Ерлер арасында медаль мен рейтингтік ұпай үшін Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлік Сертай, Эльмир Әлімжанов, Никита Жулинский, Кирилл Проходов, Кирилл Павлов, Алексей Касаткин және Александр Федотов бақ сынайды.
ҚР ҰОК мәліметінше, әлем кубогінің кезеңі 4-6 желтоқсан аралығында өтеді.
