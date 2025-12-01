KZ
    Жәнібек Әлімханұлының Эрисланди Ларамен жекпе-жегі қай телеарнадан көрсетіледі

    АСТАНА. KAZINFORM - WBO және IBF тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы WBA тұжырымы бойынша әлем чемпионы Эрисланди Ларамен жекпе-жегі қай телеарнадан көрсетілетіні белгілі болды.

    Жәнібек Әлімханұлы
    Фото: No Limit Boxing

    Жекпе-жек 7 желтоқсанда таңғы 6:00-де «Qazaqstan» және «Qazsport» телеарналарының тікелей эфирінен көрсетіледі.

    Бұл жекпе-жекте қарсыластар үш белбеуді сарапқа салады.

    Айта кетсек, бұдан бұрын қазақстандық былғары қолғап шебері Жәнібек Әлімханұлы орта салмақтағы WBO, IBF және WBA белбеулері үшін біріккен титулдық жекпе-жек алдында допинг сынамасын тапсырды.

    Отандасымыз бүгінге дейін WBO, IBF тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы атағына ие болған. Енді Жәнібек 6 желтоқсанда WBA тұжырымы бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы, 42 жастағы Эрисланди Ларамен қолғап түйістіреді.

    Бұл жекпе-жек АҚШ-тың Техас штатында орналасқан Сан-Антонио қаласында өтеді.

    Жәнібек Әлімханұлы 1993 жылы 1 сәуірде дүниеге келген. Әуесқой бокста 2013 жылы әлем чемпионы атанып, сол жылы Азия чемпионатында жеңіс тұғырына көтерілді.

    2015 жылдан бері кәсіпқой бокста 17 жекпе-жек өткізіп, соның барлығында жеңіске жеткен.

