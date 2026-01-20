21:22, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5
Қазақстандық семсерлесушілер Италияда өтетін Гран-приге қатысады
АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстан құрамасы рапирамен семсерлесуден Италияның Турин қаласында өтетін Гран-при сериясындағы турнирге қатысады.
ҚР ҰОК мәліметінше, аталған ірі халықаралық жарыс 5-7 ақпан аралығында өтеді.
Италияда ел намысын София Актаева, Алёна Гноева, Ғалым Нұрымов және Тимофей Семёнов қорғайды.
Айта кетейік, Қазақстан Бахрейндегі турнирде үш медаль жеңіп алды.
Бокстан Қазақстан әйелдер құрамасы оқу-жаттығу жиынына кірісті.
Оралдағы жарыстан кейін Азия чемпионатына баратын жасөспірімдер іріктеледі.