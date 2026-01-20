KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:22, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстандық семсерлесушілер Италияда өтетін Гран-приге қатысады

    АСТАНА.KAZINFORM  - Қазақстан құрамасы рапирамен семсерлесуден Италияның Турин қаласында өтетін Гран-при сериясындағы турнирге қатысады.

    семсерлесуші
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, аталған ірі халықаралық жарыс 5-7 ақпан аралығында өтеді.

    Италияда ел намысын София Актаева, Алёна Гноева, Ғалым Нұрымов және Тимофей Семёнов қорғайды.

    Айта кетейік, Қазақстан Бахрейндегі турнирде үш медаль жеңіп алды.

    Бокстан Қазақстан әйелдер құрамасы оқу-жаттығу жиынына кірісті.

    Оралдағы жарыстан кейін Азия чемпионатына баратын жасөспірімдер іріктеледі.

     

    Тегтер:
    Семсерлесу Спорт Италия
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар