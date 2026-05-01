Қазақстандық спортшы дзюдодан Тәжікстандағы «Үлкен дулыға» турнирінде қола алды
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін, 1 мамырда Тәжікстанның Душанбе қаласында дзюдодан «Үлкен дулыға» турнирі басталды.
Sports.kz спорттық порталының хабарлауынша, бірінші күні Қазақстан құрамасының бір өкілі финалдық кезеңге шықты. Атап айтқанда, ерлер арасында 60 келі салмақ дәрежесінде Нұрәділ Әлжан жүлдеге таласты.
Шешуші кезеңде қазақстандық спортшы Ресей өкілі Ачыты Домбуды жеңіп, қола жүлдеге қол жеткізді. Осылайша, Қазақстан құрамасының қоржынында әзірге ірі халықаралық турнирде бір жүлде түсті.
