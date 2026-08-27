Қазақстандық спортшылар байдарка мен каноэде есуден әлем чемпионатының финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Польшаның Познань қаласында байдарка мен каноэде есуден әлем чемпионаты басталды.
Әйелдер арасында каноэде 200 метрлік жұптық жарыста Мария Бровкова мен Ульяна Киселева іріктеу кезеңінде сәтті өнер көрсетті.
Отандастарымыз қашықтықты 46.61 секундта жүзіп өтіп, өз тобында үшінші болып мәреге жетті. Осылайша, ақтық сынға жолдама алды.
Айта кетейік, бұл бағдарлама бойынша финал 29 тамызда өтеді.
Еске салайық, бұған дейін қазақстандық волейболшылар Азия чемпионатындағы өнерін аяқтағанын хабарлаған едік.