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    Қазақстандық студенттер автокөлік бояуындағы ақауды анықтайтын ЖИ-жүйе жасады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық студенттер жасанды интеллектіні өндірісте қолдана бастады. Соның бірі — Қостанай өңірлік университетінің студенттері Allur компаниясымен бірлесіп, автокөліктің лак-бояу қабатындағы ақауларды автоматты түрде анықтайтын ЖИ-жүйе әзірледі. Бұл туралы Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек айтып берді. 

    көлік құрастыру
    Фото: Үкімет

    Министрдің айтуынша, елімізде цифрлық құзыреті жоғары инженерлерді даярлау екі негізгі бағыт бойынша жүргізіліп жатыр. Біріншісі — студенттердің әлемдік білім беру бағдарламаларына қолжетімділігін кеңейту. Осы мақсатта Coursera платформасы арқылы болашақ инженерлер заманауи технологиялар бойынша халықаралық сертификат алып келеді.

    — Соңғы үш жылда студенттер автомобиль өнеркәсібіне қатысты 80-нен астам курс бойынша 3 мыңнан астам сертификат алды, — деп атап өтті Саясат Нұрбек.

    Екінші бағыт — жасанды интеллектіні жоғары білім беру жүйесіне енгізу. Мұнда AI-Sana бағдарламасы арқылы студенттердің басым бөлігі ЖИ негіздерін меңгерді, ал 60 мыңнан астам студент кәсіпкерлік қызметте жасанды интеллектті пайдалану курстарынан өтті.

    — Студенттер оқу барысында нақты өндірістік міндеттерді шешуге қатысады. Соның бір мысалы — Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті студенттерінің Allur компаниясымен бірлесіп жүзеге асырып жатқан NOVA–Allur жобасы. Жоба аясында автомобильдердің лак-бояу жабынындағы ақауларды автоматты анықтайтын жасанды интеллект жүйесі әзірленді.
    Осындай тәжірибені алдағы уақытта кеңінен таратамыз, — деді Ғылым министрі.

    Айта кетейік, Үкімет отырысында машина жасау саласын дамыту мәселесі қаралып жатыр.

    Қазақстанның 19 оқу орнында автоөнеркәсіп мамандары даярланып жатыр.

    Машина жасау Саясат Нұрбек Технология Білім Үкімет отырысы Жасанды интеллект Отандық өндіріс Студент
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
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