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    Қазақстандық таеквондошылар Оңтүстік Кореяда өтетін командалық әлем кубогына қатысады

    АСТАНА. KAZINFORM — Таеквондодан Чхунчхон (Оңтүстік Корея) қаласында өтетін командалық әлем кубогына қатысатын Қазақстанның құрамасы жарияланды.

    Қазақстандық таеквондошылар Оңтүстік Кореяда өтетін командалық Әлем кубогына қатысады
    Фото: ҚР ҰОК

    Ауқымды халықаралық турнирде ел намысын қорғайтын спортшылардың тізімі келесідей:

    • Мақсат Орынбасар;
    • Абдурахмон Марипов;
    • Әнуар Мұхаметкарымов;
    • Батырхан Кусетов;
    • Камила Аймұқашева;
    • Аида Тәукенова;
    • Аружан Найманбаева;
    • Нұрай Қазнабек.

    Айта кетейік, командалық Әлем кубогы 14-16 шілде аралығында өтеді.

    Еске салайық, бұған дейін 2030 жылғы қысқы Олимпиаданың жарыс бағдарламасы бекітілгенін жазғанбыз.

     

    Таеквондо Спорт
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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