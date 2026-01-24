KZ
    14:44, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстандық теннисші Үндістандағы жарыста топ жарды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші Григорий Ломакин жұптық сында Хайдарабад (Үндістан) ITF M15 турнирінде үздік шықты.

    Ломакин
    Фото: ktf.kz

    Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген Г.Ломакин үндістандық Ишак Экбалмен бірге төрт кездесуін сәтті өткізді.

    Қазақстандық-үндістандық жұп жартылай финалда ресейлік Тимофей Дерепаско – малайзиялық Митсуки Вей Канг Леонгтың меселін қайырды – 7:6 (7:5), 6:3.

    Г.Ломакин – И.Экбал финалда доданың 4-ракеткалары украиналық Эрик Ваншельбойм – швейцариялық Джеффри Фон дер Шуленбургке қарсы келді. Чемпиондық матч 6:2, 6:3 есебімен Ломакин – Экбалдың пайдасына шешілді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аустралия ашық чемпионатында Александр Бубликтің тарихи нәтижеге қол жеткізгенін жазған едік.

    Сондай-ақ Заңғар Нұрланұлы алғашқы матчында жеңіске жетті.

