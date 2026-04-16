    17:51, 16 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қазақстандық теннисші жасөспірімдер арасында Франциядағы турнирдің финалына өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші Даниэль Тазабеков Францияның Больё-сюр-Мер қаласында ұйымдастырылып жатқан ITF World Tennis Tour Juniors санатындағы J300 турнирінің финалына шықты.

    Фото: ҰОК

    Жұптық сайыстың жартылай финалында Тазабеков пен жапониялық серіктесі Такамаса Кавагути франциялық Марк Доменик пен Дени Жадені 6:2, 6:3 есебімен жеңді.

    Финалда Тазабеков пен Кавагути Беларусьтен келген Ричард Лацис пен Ресей спортшысы Савва Рыбкинге қарсы ойнайды.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Михаил Кукушкиннің Қытайдағы турнирдің 1/8 финалына өткенін жазған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
