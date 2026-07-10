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    Қазақстандық теннисшілер Астана турнирінің финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисшілер Асылжан Арыстанбекова мен Іңкәр Дүйсебай жұптық сында Астана ITF W15 турнирінің финалына жолдама алды.

    Асылжан Арыстанбекова
    Фото: ҚТФ

    Жарыстың 1-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық жұп барлығы үш кездесуін сәтті өткізді.

    Асылжан мен Іңкәр жартылай финалда ресейліктер Валерия Луценко – Дарья Харланованың мысын басты – 7:6 (7:4), 6:0.

    Асылжан Арыстанбекова – Іңкәр Дүйсебай финалда ресейлік Мария Шолохова – оңтүстіккореялық Гаыль Чжанмен бас жүлдені сарапқа салады. 

    Тағы бір қазақстандық, әлемнің 664-інші, осы жарыстың 6-ракеткасы Аружан Сағындықова жекелей сында жартылай финалға өтті. Ол ширек финалда рейтингіде 1 399-орындағы отандасы Іңкәр Дүйсебайды қапы қалдырды – 6:3, 6:3.

    Аружан финалға шығу үшін рейтингіде 1 006-сатыдағы таиландтық Камонван Йодпетчпен таласады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Юлия Путинцеваның Швециядағы жарыстың жартылай финалына жолдама алғанын жазған едік.

    Астана Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар