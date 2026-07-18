KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Қазақстандық триатлоншы Еуропа кубогы кезеңінің жеңімпазы атанды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасының спортшысы Диана Ержанова Румынияның Изворани қаласында өтіп жатқан триатлоннан жасөспірімдер арасындағы Еуропа кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды. Бұл туралы Ұлттық олимпиадалық комитет хабарлады.

    ы
    Фото: ҰОК

    Диана Ержанова жарыс қашықтығын 35 минут 41 секундта бағындырып, мәреге бірінші болып жетті.

    Күміс жүлдені Румыния өкілі Тунде Кришан (35:48) иеленсе, Италия спортшысы Элис Вентре (35:50) қола медальға қол жеткізді.

    Қазақстан құрамасының тағы бір мүшесі Алуа Нұрмұхамет бесінші орынға (36:03), Калерия Шнайдер алтыншы орынға (36:07), ал Аида Ким тоғызыншы орынға (36:13) тұрақтады.

    Айта кетейік, қазақстандық теннисшілер екінші рет қатарынан Астана турнирінің финалына дейін жетті.

    Триатлон Спорт Еуропа чемпионаты
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар