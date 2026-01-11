Қазақстандықтар арнайы курстар арқылы сұранысқа ие IT-мамандықтарды игере алады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда жасанды интеллект саласында кең ауқымды IT-білім беру бағдарламалары жұмыс істеп жатыр. ЖИ министрлігінің мәліметінше, бағдарламалар тек студенттермен шектелмей, барлық азаматтарға цифрлық салада мансап бастауға мүмкіндік береді.
– Ауқымды аудитория үшін Tech Orda, QazCoders және Yandex курстарын қоса алғанда, онлайн-курстар мен акселерациялық бағдарламалар қолжетімді. Бұл бағдарламалар қазақстандықтарға сұранысқа ие IT-мамандықтарды меңгеріп, цифрлық салада мансап бастауға мүмкіндік береді, – дейді ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Kazinform тілшісінің ресми сауалына берген жауабында.
Бағдарламалар жасанды интеллект бойынша базалық және тереңдетілген білімді меңгеруге бағытталған. Tech Orda аясында мыңдаған адам білім алды, ал AI Sana бағдарламасы арқылы 570 мыңнан астам студент сертификатқа ие болған.
– Оқушылар мен студенттер үшін TUMO, Tomorrow School, AI Sana және AI OLYMP бағдарламалары, сондай-ақ Day of AI бастамасы енгізіліп жатыр. Бұл бағдарламалар жасанды интеллект саласындағы базалық және тереңдетілген білімді меңгеруге, сондай-ақ цифрлық дағдыларды дамытуға бағытталған, – делінген ресми жауапта.
Айта кетейік, алдағы уақытта 100 мың студент жасанды интеллект бойынша тереңдетілген курстарды оқиды.