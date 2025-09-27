KZ
    11:00, 27 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Қазақстандықтар бір күнде алғашқы АЭС-ке 10 мыңға жуық атау ұсынды

    АСТАНА. KAZINFORM – Бір тәулік ішінде eGov Mobile қосымшасы арқылы Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясына атау беру бойынша 9 945 ұсыныс келіп түсті.

    АЭС
    Фото: Midjourney

    Бұл туралы Атом энергиясы агенттігі хабарлады.

    Айта кетейік, АЭС-ке ең үздік атау беру жөніндегі жалпыхалықтық конкурс 25 қыркүйек күні сағат 12:00-де басталды. Оған қатысу eGov Mobile мобильді қосымшасы арқылы жүргізіледі: басты бетте «АЭС-ке атау ұсыныңыз» деген баннер орналастырылған.

    Бастаманың мақсаты – болашақ станцияның тарихи, мәдени және ұлттық маңызын айқындайтын атауды таңдау.

    Байқауға еліміздің кез келген тұрғыны қатыса алады. Ол үшін:

    - тілді таңдау (қазақ немесе орыс);

    - атаудың өз нұсқасын ұсыну;

    - қажет болған жағдайда оның мәнін қысқаша түсіндіру;

    - конкурстың ресми ережелерімен танысқанын растау қажет.

    Ұсыныстар 2025 жылғы 10 қазан сағат 23:59-ға дейін қабылданады. Конкурстың ережелерімен ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігінің ресми сайтында және ведомствоның әлеуметтік желілеріндегі парақшаларында танысуға болады.

    Ұйымдастырушылар еліміздің барлық азаматын энергетикасы тарихына үлес қосып, Қазақстандағы алғашқы АЭС-ке атау ұсынуға шақырады.

    Айта кетейік, 25 қыркүйек күні сағат 12:00–де Қазақстанда алғашқы атом электр станциясына үздік атау беру бойынша жалпыхалықтық конкурс басталды.

