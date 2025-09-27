Қазақстандықтар бір күнде алғашқы АЭС-ке 10 мыңға жуық атау ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM – Бір тәулік ішінде eGov Mobile қосымшасы арқылы Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясына атау беру бойынша 9 945 ұсыныс келіп түсті.
Бұл туралы Атом энергиясы агенттігі хабарлады.
Айта кетейік, АЭС-ке ең үздік атау беру жөніндегі жалпыхалықтық конкурс 25 қыркүйек күні сағат 12:00-де басталды. Оған қатысу eGov Mobile мобильді қосымшасы арқылы жүргізіледі: басты бетте «АЭС-ке атау ұсыныңыз» деген баннер орналастырылған.
Бастаманың мақсаты – болашақ станцияның тарихи, мәдени және ұлттық маңызын айқындайтын атауды таңдау.
Байқауға еліміздің кез келген тұрғыны қатыса алады. Ол үшін:
- тілді таңдау (қазақ немесе орыс);
- атаудың өз нұсқасын ұсыну;
- қажет болған жағдайда оның мәнін қысқаша түсіндіру;
- конкурстың ресми ережелерімен танысқанын растау қажет.
Ұсыныстар 2025 жылғы 10 қазан сағат 23:59-ға дейін қабылданады. Конкурстың ережелерімен ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігінің ресми сайтында және ведомствоның әлеуметтік желілеріндегі парақшаларында танысуға болады.
Ұйымдастырушылар еліміздің барлық азаматын энергетикасы тарихына үлес қосып, Қазақстандағы алғашқы АЭС-ке атау ұсынуға шақырады.
