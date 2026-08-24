Қазақстандықтар суға секіруден әлем чемпионатында іріктеуден өтті
АСТАНА. KAZINFORM – Хорватияның Риека қаласында суға секіруден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты жалғасып жатыр.
Қазақстан құрамасы үш метрлік тұғырдан секірудің жекелей сайысының іріктеу кезеңінде өнер көрсетті. Илларион Авченко 389.25 ұпай жинап, 32-орынға табан тіресе, Эмиль Касимов 331.65 ұпаймен 41-орыннан көрінді.
Финалда Финн Ауэ (Германия) 359.20 ұпаймен жеңіске жетті. Ресей өкілі Матвей Помошников 341.85 ұпай жинап, күміс медальға ие болды. Ал Маори Померой-Фалекау (Фиджи) 297.50 ұпаймен үздік үштікті түйіндеді.
Айта кетейік, 25 тамызда отандастарымыз бір метрлік тұғырдан суға секіру сайысында бақ сынайды.
Еске салсақ Шайдоров мәнерлеп сырғанаудан әлемнің үздік үштігіне кірген еді.