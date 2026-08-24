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    Қазақстандықтар суға секіруден әлем чемпионатында іріктеуден өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – Хорватияның Риека қаласында суға секіруден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты жалғасып жатыр.

    Қазақстандықтар суға секіруден әлем чемпионатында іріктеуден өтті
    Фото: ҰОК

    Қазақстан құрамасы үш метрлік тұғырдан секірудің жекелей сайысының іріктеу кезеңінде өнер көрсетті. Илларион Авченко 389.25 ұпай жинап, 32-орынға табан тіресе, Эмиль Касимов 331.65 ұпаймен 41-орыннан көрінді.

    Финалда Финн Ауэ (Германия) 359.20 ұпаймен жеңіске жетті. Ресей өкілі Матвей Помошников 341.85 ұпай жинап, күміс медальға ие болды. Ал Маори Померой-Фалекау (Фиджи) 297.50 ұпаймен үздік үштікті түйіндеді.

    Айта кетейік, 25 тамызда отандастарымыз бір метрлік тұғырдан суға секіру сайысында бақ сынайды. 

    Еске салсақ Шайдоров мәнерлеп сырғанаудан әлемнің үздік үштігіне кірген еді

    Су спорты әлем чемпионаты Спорт
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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