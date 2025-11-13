Қазақстандықтар World Boxing басшылығына үміткер Головкинді қолдау науқанын бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Әлеуметтік желіде әйгілі боксшы, әлем чемпионы және Қазақстан Республикасы Ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкинді қолдау мақсатында акция қарқын алды.
Флешмоб Халықаралық World Boxing әуесқой бокс федерациясы басшысын алдағы сайлауына орайластырылды. Бұл іс-шара 23 қарашада өтеді. Еліміздің спорт қауымдастығы әлемдік және отандық бокстың символы деп бағаланған үміткерге белсенді түрде қолдау білдіреді.
Kazakhsporty instagram-аккаунтында белгілі спортшылар, бапкерлер және жанкүйерлер «GGG-ді қолдау» хэштегімен бейнеүндеу жариялап, оған тілектестігін білдіріп жатыр. Аталған хабарламада Головкиннің спортты дамытуға қосқан үлесін ерекше атап өтіп, оның жоғары беделі мен көшбасшылық қасиетін лайықты бағалады. Олардың пікірінше, бұл халықаралық аренада әлемдік бокстың позициясын нығайтуға көмектеседі.
– Геннадий Головкин – спорт әлемі жақсы білетін есім. Біз оның жетістігімен мақтанамыз, ол Қазақстан мен бүкіл әлемдегі боксты жаңа деңгейде лайықты түрде көрсете алады, - деп жазады желі қолданушылары.
Головкин – әлемдегі ең танымал боксшылардың бірі, бірнеше дүркін әлем чемпионы және орта салмақтағы көптеген рекордтың иегері. Қазақстан ҰОК президенті болып тағайындалғаннан бері ол еліміздегі спорт пен жас атлеттердің дамуына белсенді қолдау көрсетіп келеді.
World Boxing басшысының сайлау қорытындысы 23 қарашада жарияланады деп күтіліп отыр. Қазақстандық спорт қоғамдастығы Головкин ұйымды басқарады және әлемдік аренада отандық спортты дәріптеуді жалғастырады деп үміттенеді.
Еске салсақ, бұдан бұрын Геннадий Головкин World Boxing президенті лауазымына сайлауалды бағдарламасын таныстырды.