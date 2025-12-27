Қазақстандықтар жаңажылдық дастархан жаю үшін қанша ақша жұмсайды
АСТАНА. KAZINFORM — Оливье, балық қосылған салат, манты мен аққайнар — жаңажылдық үстелдің сәні. Kazinform агенттігінің тілшісі Қазақстанда мерекелік дастархан жаюға қанша теңге жұмсалатынын есептеп шықты.
Жаңажылдық басқосу тек ас та төк дастархан емес, отбасын біріктіретін салт. Әр үй салатты сәндеп, жеміс-жидекті үстелге қойып, дастарханды мандарин мен тәттіге толтырады. Ортаға аққайнар қойып, түн ортасында Жаңа жылды қарсы алады.
Бұл күні адамдар ыстық тамақты да аса үлкен ынтамен дайындайды. Қазақстандықтардың көбі сол түні манты жасап, отбасы мәре-сәре болып, тойлатады.
Манты: ыстық тамақ
Манты жаңажылдық дастарханнан табылатын ең негізгі ыстық тағамның бірі. Оның негізгі құрамы — тартылған ет. Өңірлерде келісі орта есеппен өзге дәмдеуіштерді қосқанда 3 000-5 900 теңге.
Еліміз бойынша тартылған ет бағасы Орал қаласында төмен, сәйкесінше манты дайындау құны да арзанға түседі. Қазақстанның батысындағы Ақтау мен Атырау қалаларында да баға өзгеге қарағанда төмен. Ал орталық пен оңтүстік жақта, оның ішінде Қарағанды, Шымкент пен Тараз қалаларында баға орташа құннан жоғары. Себебі тартылған ет пен қамыр қоспасының бағасы жоғары.
Ең жоғары баға Алматы қаласында тіркелді. Мұнда бір келі тартылған ет бағасы өзге өңірлерге қарағанда жоғары. Сәйкесінше манты дайындау кезінде де оның құны өсе түседі.
Оливье
Салаттың құрамы: жұмыртқа, картоп, тұздалған қияр, жасыл бұршақ, шұжық және майонез.
«Көкөніс бөлігінің» орташа бағасы — 1 300 теңге. Ал шұжық, майонез бен жұмартқа бағасы қалаларда әртүрлі:
Арзаны Орал, Қызылорда, Ақтөбе қалаларында. Мұндағы баға — 2 800-3 800 теңге аралығында.
Орта тұсында Өскемен, Семей, Петропавл, Ақтау, Алматы, Талдықорған, Тараз қалалары тұр. Баға — 3 000-4 100 теңге.
Астана, Қарағанды, Жезқазған, Қостанай, Көкшетау, Шымкент қалаларында баға жоғары. Мұндағы баға — 4 000-4 700 теңге.
Балық қосылған салат
Жаңажылдық мәзірге кірген салаттың бірі осы. Құрамына қажетті барлық өнімді қосқанда баға 2 200 теңгеден басталып, 3 500 теңгеге дейін жетеді.
Нәтижесінде ең арзаны Атырау, Түркістан, Семей, Ақтөбе қалаларында дайындалады. Баға 2 200 теңгеден басталады.
Орташа баға: көп қалада 2 500-3 000 тг аралығында.
Қымбаты: Астана, Алматы, Ақтауда — 3 000-3 500 тг.
Бұл салатты дайындау оливье әзірлегенге қарағанда арзанға түседі. Құрамындағы балық пен майонез бағасы ғана жоғары.
Аққайнар мен шырын
Мерекелік дастарханның ажырасмас бөлігі — аққайнар. Баға еліміздің қалаларында әртүрлі:
Арзаны: Алматыда 1 700-2 400 тг, Ақтөбеде 1 800-3 500 тг.
Орташа: Талдыкқорған, Атырау, Шымкентте 2 500-4 000 тг.
Қымбаты: Астана, Көкшетауда 3 000-10 000 тг.
Салқын сусын мен шырынның литрі — 500-2 000 тг.
Сонымен бірге үстел үстіне ыдысты толтырып жеміс-жидек қоямыз. Елімізде алма мен мандаринге орта есеппен 3 000 — 5 000 теңге жұмсаймыз.
Оған қоса шайға тоқбасар, кондитерлік өнімдер сатып аламыз. Торт бағасы елімізде орта есеппен 5 000 — 7 000 теңге тұрады.
Қалаларда дастархан жаюға қанша жұмсалады
Жаңажылдық дастархан жаюға қанша қажет екенін білу үшін манты, екі түрлі салат (Оливье мен балық қосылған салат), аққайнар, алкогольсіз сусын, жеміс-жидек пен торт бағасы біріктірілді.
Оған жеңсік ас, аққайнардан да өзге ішімдік пен басқа тағам түрлерін қоспай, тек негізгісінің бағасын білдік. Сонымен бірге дастарханға қажетті тағамның бәрі бір отбасындағы төрт жанға есептелді.
Нәтижесінде қорытынды баға мынадай:
Ең арзаны (Орал, Ақтөбе, Атырау мен Қызылордада) — 21 000–26 000 теңге.
Бұл қалаларда ет бағасы өзге өңірге қарағанда төмен, көкөніс құны мен шұжық арзан. Бұл қарапайым ғана дастархан жаюға қажетті сома.
Орташа баға (Өскемен, Семей, Петропавл, Талдықорған, Тараз, Ақтау): 26 000–32 000 теңге.
Осы қалаларда тартылған ет бағасы жоғары болып тұр. Салатқа қажетті заттар мен сусын құны өскен. Сондықтан дастархан жаю кезінде оршата құн тіркелді.
Ең жоғары баға (Астана, Алматы, Қарағанды, Шымкент, Қостанай, Көкшетау, Жезқазған): 32 000–40 000 теңге.
Ірі қалалар мен еліміздің астанасында жаңажылдық дастархан жою құны қымбат. Себебі тартылған ет, балық, кондитерлік өнім мен ішімдік құны жоғары, сонымен бірге мұнда қажетті заттарға таңдау көп.
Еліміздің қалаларындағы дастархан жою құнын есептеп, кейбір өңірлер арасынан екі есе айырмашылықты көрдік. Аймақтарда баға әртүрлі болғанымен, көпшілік біз таңдаған салат, жеміс пен кондитерлік өнімді, ыстық тамақты үстел үстіне қояды. Тек баға өзгеше. Жаңа жыл түні чектегі сома емес, көңіл-күй, салт пен отбасындағы ыстық ықылас қана маңызды екенін көреміз.
