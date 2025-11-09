Қазақстандықтар жылуға қанша төлейді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан қалаларындағы жылу бағасында едәуір айырмашылық тіркелді. Кей өңірде гигакалориясы 4 мың теңгеге жетпейді, ал кейбірінде 10 мың теңге болып тұр. Бағаны Kazinform агенттігінің тілшісі салыстырды.
Бағаға тек климат, энергия көзін қайдан алып отырғаны емес, есептеу құрылғысы, желінің жағдайы және жылумен қамту компаниясының саясаты әсер етеді. Биыл қаңтар айына қарағанда көп өңірде жылу бағасы көтерілді, ал кейбірінде сол күйі өзгеріссіз қалды. Бағаны салыстырған кезде 1 гигакалориясының құны қанша екені есепке алынды.
Еліміздің оңтүстігіндегі қалаларда баға әдеттегідей төмен. Түркістанда 1 Гкал жылу құны 3 207 теңге, Қонаевта 3 532 теңге және Қызылордада 3 589 теңге.
Жезқазғанда 3 663 теңге, ал есептеу құрылғысы болса 2 906 теңге.
Еліміздің астанасында есептеу құрылғысы болса жылу құны - 3 929 теңге/Гкал, ал егер құрылғы болмаса - 4 727 теңге/Гкал.
Талдықорған қаласында есептеу құрылғысы болмасы гигакалориясы 4 864 теңге, егер құрылғы қондырса 3 635 теңге есептеледі.
Өскемен қаласында жергілікті тұрғындар гигакалориясына 5 116 теңге төлеп жүр. Ал егер есептеу құрылғысы болса гигакалориясы 3 641 теңгеге түседі.
Ақтөбе қаласында баға 5 мың теңгеден жоғары. Жылу тарифі гигакалориясына – 5211 теңге.
Ақтау қаласында тариф өзгерді. Баға биыл тамыз айында көтеріліп, ауданы 100 шаршы метрге жетпейтін пәтер тұрғындары есептеу құрылғысы болмаса гигакалориясына 5 400 теңге төлеп жүр.
Көкшетау қаласында баға орта есеппен 23% теңге өсті. Егер есептеу құрылғысы болмаса тұрғындар гигакалориясына 5 507 теңге, ал болса 2 529 теңге төлейді.
Павлодарда жылу 12,7% көтерілді. Есептеу құрылғысы болмаса 1 Гкал - 5 470 теңге ( ҚҚС қосқанда).
Қарағандыда жеке тұлғалар жылуға 5 537 теңге төлейді.
Қостанайда 2025 жылдың 1 қазанынан бастап жылу тарифі 6 301 теңге болды. Егер есептеу құрылғысы болса 5 069 теңге төлейді.
Таразда ҚҚС қосқанда тұрғындар үшін тариф - 6 258 теңге/1 Гкал. Егер есептеу құрылғысы болса – 4985 теңге.
Семейде 2025 жылдың 1шілдесінен бастап тариф өзгерді және 2026 жылдың 30 шілдесіне дейін есептеу құрылғысының бар-жоғына қарай екі түрлі төлем сақталады. Егер есептеу құрылғысы болмаса 1 Гкал - 6 362 теңге (егер құрылғы болса 5031 теңге/Гкал).
Орал қаласынан бастап тариф жоғары. Мұнда жылу есептеу құрылғысы болса да, болмаса да гигакалориясына - 6 946 теңге.
Шымкентте тамыз айынан бастап жылу тарифі 1 гигакалориясына 7 230 теңге деп бекітілді.
Атырауда есептеу құрылғысы болмаса жеке тұлғалар гигакалориясына 7 470 теңге теңге, ал егер есептегіш құрылғы қондырса 6 021 теңге төлейді. Тозығы жеткен және апатты үйде тұратын адамдар 1 Гкал-ға 6 225 теңге төлейді.
Петропавл қаласында жылу тарифі 2025 жылдың 1 қаңтарында өзгерді. Егер үйде есептеу құрылғысы болмаса Гкал-на 7 891 теңге есептеледі. Ал құрылғы болса тариф - 6038 теңге.
Жылу тарифі Алматы қаласында қымбат. Мұнда тұрғындар жылудың гигакалориясына 8403 теңге төлейді. Егер үйде есептеу құрылғысы болмаса 10 084 теңге сұрайды. Есептеу құрылғысы болса тариф - 8 248 теңге. Ескі, апатты үйдің тұрғындары есептеу құрылғысын техникалық талапқа сай қондыра алмайды. Олар үшін тариф Гкал-на 8403 теңге.
Айта кетейік, Алматыда қазір «ақылды» жүйе енгізіліп жатыр. Жылу қысымы мен температурасына мониторинг жасап, қай жерден ақау кеткенін бірден көруге болады.