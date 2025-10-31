KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:25, 31 Қазан 2025

    Қазақстандықтар жұмыс істеуге көбіне қай елдерге барады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан шетелде жұмыс істейтін азаматтардың құқығын қорғау мақсатында бірқатар елмен еңбек келісімін жасау бағытында жұмыс істеп жатыр.

    Коллаж: Kazinform

    - Биыл 9 айдың қорытындысы бойынша шетелде 156,7 мың отандасымыз жұмыс істеп жүр. Қазақстандықтардың басым бөлігі Ресей Федерациясында – 128,8 мың адам, Корея Республикасында – 15,2 мың адам, Польшада – 2,6 мың адам, ал Ұлыбританияда – 1,4 мың адам еңбек етеді.

    Шетелде жұмыс істейтін азаматтардың құқығын қорғау мақсатында өткен жылы Қазақстан мен Қатар үкіметі арасында еңбек ету туралы келісімге қол қойылды, - деді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Асқарбек Ертаев орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз мәслихатында.

    Сондай-ақ министрдің бірінші орынбасары жыл басында Ұлыбританиямен еңбек көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы өзара меморандумы жасалғанын мәлім етті.

    - Қазір Оңтүстік Корея, Сауд Арабиясы, БАӘ, Словакия, Жапония, Швеция, Италия, Норвегия, Польша, Чехия, Румыния және Финляндиямен меморандумға келу жұмысы жүргізіліп жатыр, - деп толықтырды спикер.

    Бұған дейін елімізде көші-қон ағынын талдау орталығы құрылатыны туралы хабарлаған едік.

    Сондай-ақ осы айда арнайы операция кезінде елордада заңсыз көші-қон арнасы әшкереленді.

     

