Қазақстандықтардың 35,7%-ы саламатты өмір салтын ұстанады – зерттеу нәтижесі
АСТАНА. KAZINFORM – «Салауатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан Республикасы азаматтарының үлесі» ұлттық зерттеуіне сәйкес, 2025 жылдың қорытындысы бойынша қазақстандықтардың 35,7%-ы СӨС қағидаттарын ұстанады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,5 пайыздық тармаққа артық, деп хабарлайды Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.
Көрсеткіштің өсуі көптеген азаматтың салдарын емдеудің орнына аурудың профилактикасын, физикалық белсенділікті және теңдестірілген тамақтануды таңдай отырып, өз денсаулығына саналы түрде қарайтынын көрсетеді. Оң динамика сонымен қатар бүкіл ел бойынша жүргізіліп жатқан жүйелі профилактикалық жұмыстың нәтижесі болды.
Профилактика құралдарының бірі денсаулық мектептері – Денсаулық сақтау ұйымдары жанындағы адамдар денсаулығын нығайтуға үйретілетін алаңдар болды. Емханалар мен стационарларда қанайналым жүйесі, қант диабеті, бронх демікпесі, егде жастағы адам, отбасын жоспарлау, босануға дайындық, жас ана, дені сау бала және мінез-құлық қауіп факторларының алдын алу мектептері жұмыс істейді.
2025 жылы Қазақстанда МСАК ұйымдарында 1,66 млн-нан астам адам қатысқан 4 719 Денсаулық мектебі және 253 352 адамды қамтыған стационарларда 380 мектеп жұмыс істеді. Сонымен қатар темекіге қарсы 72 орталық пен кабинет қызметін жүзеге асырды, олардың қызметтерін 35 мыңға жуық адам пайдаланды.
Жиынтығында бұл қадамдар денсаулыққа қамқорлық жасаудың неғұрлым орнықты мәдениетін қалыптастырады, Денсаулық сақтау жүйесінің профилактикалық бағытын күшейтеді және Қазақстанда созылмалы инфекциялық емес аурулардың таралуын төмендету үшін жағдай жасайды.
