    10:43, 24 Қараша 2025 | GMT +5

    Ел азаматтарының жартысынан көбі ЖИ сервистерін қолданады - сауалнама

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандықтардың 51,1%-ы ChatGPT, Google Gemini, Midjourney және басқа да жасанды интеллект технологияларын қолданады. Бұл деректер ҚР Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты жүргізген әлеуметтік сауалнама нәтижесіне негізделген.
    AI　300 мыңға жуық педагог жасанды интеллектіні қолдану бойынша тегін курстан өтті
    Фото: Kazinform

    Сауалнамаға сәйкес, жасанды интеллектіні ең белсенді пайдаланатындар – жастар. 18-29 жас аралығындағы респонденттердің 76,2%-ы ЖИ сервистерін қолданатынын айтқан. 30-45 жас тобында бұл көрсеткіш 57,1%-ға дейін төмендейді. Жасы ұлғайған сайын технологияны пайдалану деңгейі азая түседі: 46-60 жас аралығындағы топта – 37,5%, ал 61 жастан асқан азаматтар арасында – 16,6%.

    - Жастар цифрлық құралдарды көбіне оқу үрдісінде және өзін-өзі дамыту үшін қолданады (48,7%). Сондай-ақ мәтіндермен жұмыс істеу де кең таралған (44,2%). Орта жастағы респонденттердің сұраныстары да осы бағыттармен сәйкес келеді. Ал 61 жастан асқан азаматтар үшін ЖИ негізінен ақпарат іздеу құралына айналып отыр: бұл топтың 40,8%-ы жасанды интеллектті іздеу жүйесі ретінде пайдаланады, - делінген институт дерегінде.

    Зерттеу гендерлік және әлеуметтік-демографиялық айырмашылықтарды да көрсетті. Әйелдер жасанды интеллект сервистерін ерлерге қарағанда жиі қолданады (54,6% және 46,6%). Қала тұрғындары технологияны ауыл халқына қарағанда белсендірек пайдаланады: тиісінше 53,2% және 47,9%. Бұл қаладағы цифрлық инфрақұрылымның қолжетімділігімен түсіндіріледі.

    Білім деңгейі де маңызды факторлардың бірі. Жоғары білімді респонденттердің 64,2%-ы ЖИ сервистерін қолданса, орта білімді азаматтар арасында бұл көрсеткіш 37,7%-ды құрайды.

    Сарапшылардың пікірінше, бұл білім деңгейінің жаңа технологияларды меңгеруге ықпалын айқын көрсетеді.

    Сауалнама ҚСЗИ тапсырысымен 2025 жылғы 3 қазан – 5 қараша аралығында өткізілген. Оған 17 облыс пен Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан 8 мың респондент қатысқан.

    Айта кетейік, Астанада жасанды интеллектінің көмегімен жасалған алғашқы спектакль қойылды.

    Тегтер:
    Технология Сауалнама Жасанды интеллект
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
