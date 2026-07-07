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    Қазақстанға 500 млн теңгенің вейпін заңсыз әкелмек болғандар ұсталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық шекарашылар ел аумағына ірі көлемде вейп өнімдерін заңсыз кіргізу әрекетінің жолын кесті.

    Қазақстанға 500 млн теңгенің вейпін заңсыз әкелмек болғандар ұсталды
    Фото: ҰҚК Шекара қызметі

    29 маусымда ҰҚК Шекара қызметінің Қостанай облысы бойынша департаментіне қарасты «Қайрақ» автомобиль өткізу пунктінде жүк көлігі тексерілген.

    Тексеру барысында көлік тіркемесіндегі басқа жүктердің арасынан 27 624 дана вейп анықталды.

    Алдын ала есеп бойынша, тәркіленген тауардың құны шамамен 500 млн теңгені құрайды. Аталған дерек бойынша материалдар процессуалдық шешім қабылдау үшін құзырлы органдарға жіберілді.

    Айта кетейік, Қазақстанда шегілмейтін темекі бұйымдарын, электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), сондай-ақ оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды әкелуге және өндіруге заңмен тыйым салынған.

    Еске салайық, бұған дейін Ақмола облысында 221 млн теңге табыс тапқан вейп саудасының арнасы жойылғанын жазғанбыз.

     

    Шекара Вейп ҚР ҰҚК
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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