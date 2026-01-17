KZ
    Қазақстанға қоныс аударушыларға тұрғын үй мен жұмыс табуға қолдау көрсетіледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Қоныс аударушылар мен қандастарды қолдау аясында 471 отбасыға 4,5 млн теңгелік тұрғын үй сертификаты берілді.

    Былтыр Қазақстанға қанша қандас көшіп келді
    Коллаж: Kazinform

    ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Kazinform агенттігінің ресми сауалына жолдаған жауабында көшу мен бейімделуге бағытталған қолдау шаралары бірнеше бағытты қамтитынын хабарлады.

    — Қоныс аударушылар мен қандастарға көшуге біржолғы төлемдер, тұрғын үйді жалдау және коммуналдық қызметтер шығындарын өтеу, жұмыс берушілерге субсидия беру, қысқа мерзімді кәсіптік оқыту, сондай-ақ экономикалық мобильділік сертификаттарын ұсыну көзделген, — делінген министрліктің ресми жауабында.

    Сонымен қатар қоныс аударған азаматтарды жұмыспен қамту мәселесі де оң шешіліп жатыр:

    🔹 Еңбекке жарамды жастағы азаматтар саны — 2 982 адам
    🔹 Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар — 1 756 адам
    🔹 Кәсіпкерлікпен айналысып жүргендер — 45 адам
    🔹 Мемлекеттік грант алғандар — 31 адам

    Министрлік мәліметінше, мемлекеттік қолдау аясында:

    ▪️ көшу кезінде отбасының әрбір мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде біржолғы төлем беріледі;
    ▪️ тұрғын үйді жалдау және коммуналдық қызметтерге байланысты шығындарды өтеу үшін бір отбасына ай сайын 15-тен 30 АЕК-ке дейін, 12 ай бойы төлем қарастырылған;
    ▪️ қоныс аударуға жәрдем көрсеткен жұмыс берушілерге 400 АЕК көлемінде субсидия беріледі;
    ▪️ қоныс аударушылар қысқа мерзімді кәсіптік оқуға жіберіледі;
    ▪️ жұмысқа орналасуға немесе кәсіп бастауға қолдау көрсетіледі, оның ішінде экономикалық мобильділік сертификаттары беріледі.

    Айта кетейік, 2025 жылы Қазақстанға 6 843 адам көшіп келген

    Аружан Махмут
    Аружан Махмут
    Автор
