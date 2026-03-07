KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:45, 07 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазақстанға Таяу Шығыстан 27 рейс орындалып, 4 659 жолаушы елге жеткізілді

    АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен, ұйымдармен, сондай-ақ отандық және шетелдік әуе компанияларымен бірлесіп, Таяу Шығыс елдерінен Қазақстан азаматтарын елге қайтару жұмыстарын жалғастырып жатыр.

    Самолет Scat Скат ұшақ
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    ҚР Көлік министрлігің бапасөз қызметінің хабарлауынша, 2026 жылғы 7 наурыздағы жағдай бойынша өңірдегі жағдайдың шиеленісуі басталғаннан бері Қазақстанға 27 рейс орындалып, 4 659 жолаушы елге жеткізілді.

    2026 жылғы 5 және 6 наурыз күндері 4 әуе компаниясы 15 рейс орындап, 2 549 жолаушыны тасымалдады.

    «Эйр Астана» әуе компаниясы Джидда – Атырау – Алматы бағыты бойынша 3 рейс орындады.

    SCAT әуе компаниясы Маскат – Алматы бағыты бойынша 1 рейс орындады.

    FlyDubai әуе компаниясы Дубай – Алматы бағыты бойынша 5 рейс және Дубай – Астана бағыты бойынша 2 рейс орындады.

    Сондай-ақ Air Arabia әуе компаниясы Шарджа – Алматы бағыты бойынша 4 рейс орындады.

    -Қазақстан азаматтарын елге қайтару жұмыстары өңірдегі ағымдағы жағдайды ескере отырып жүріп жатыр, делінген хабарламада.

    Осыған дейін Ираннан 66 Қазақстан азаматы елге қайтарылғаны туралы жаздық.

     

