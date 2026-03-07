Қазақстанға Таяу Шығыстан 27 рейс орындалып, 4 659 жолаушы елге жеткізілді
АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен, ұйымдармен, сондай-ақ отандық және шетелдік әуе компанияларымен бірлесіп, Таяу Шығыс елдерінен Қазақстан азаматтарын елге қайтару жұмыстарын жалғастырып жатыр.
ҚР Көлік министрлігің бапасөз қызметінің хабарлауынша, 2026 жылғы 7 наурыздағы жағдай бойынша өңірдегі жағдайдың шиеленісуі басталғаннан бері Қазақстанға 27 рейс орындалып, 4 659 жолаушы елге жеткізілді.
2026 жылғы 5 және 6 наурыз күндері 4 әуе компаниясы 15 рейс орындап, 2 549 жолаушыны тасымалдады.
«Эйр Астана» әуе компаниясы Джидда – Атырау – Алматы бағыты бойынша 3 рейс орындады.
SCAT әуе компаниясы Маскат – Алматы бағыты бойынша 1 рейс орындады.
FlyDubai әуе компаниясы Дубай – Алматы бағыты бойынша 5 рейс және Дубай – Астана бағыты бойынша 2 рейс орындады.
Сондай-ақ Air Arabia әуе компаниясы Шарджа – Алматы бағыты бойынша 4 рейс орындады.
-Қазақстан азаматтарын елге қайтару жұмыстары өңірдегі ағымдағы жағдайды ескере отырып жүріп жатыр, делінген хабарламада.
Осыған дейін Ираннан 66 Қазақстан азаматы елге қайтарылғаны туралы жаздық.