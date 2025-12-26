Қазақстаннан Өзбекстанға мефедрон алып өтпек болған азамат ұсталды
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Ресейден әкелінген есіркіні Қазақстан аумағы арқылы Өзбекстанға кіргізбек болған азамат ұсталды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Өзбекстан Мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің мәліметінше, қазақ-өзбек шекарасындағы «Қапланбек» — «Науаи» кеден бекетінде күдік тудырған Lada Largus көлігіне тексеріс жүргізілді. Оның барысында темір тұлпарға тиелген жүктердің арасына жасырылған 2,3 келі мефедрон анықталды.
Ұсталған 25 жастағы жүгізушінің «Өзбекстан-Ресей» бағытында жолаушы және жүк тасымалымен айналысқаны белгілі болды. Тапсырысқа сай, ол есірткіні Қашқадария облысындағы ер адамға жеткізуі қажет. Тиісінше, қауіпсіздік органдарының қызметкерлері мефедронды қабылдап алуы тиіс азаматты препаратты күтіп алу барысында қолға түсірді.
Ұсталған екі күдіктіге қатысты «Есірткіні заңсыз дайындау, сатып алу және сақтау» бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, олар қамауға алынды.
Еске салайық, былтыр қазақ-өзбек шекарасында мұнай өнімдерін заңсыз өткізуге арналған туннель анықталған болатын.
Қоса кетсек, бұған дейін Өзбекстан Қауіпсіздік кеңесі хатшысының орынбасары Баходир Ташматов Орталық Азия арқылы жылына 90 тоннаға жуық героин өтетіні жайлы мәлімдеп еді.
Мұнымен қатар, Қазақстан арқылы 4 мемлекетке бағытталған ауған есірткісінің жолы кесілді.