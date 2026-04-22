Қазақстанның 11 өңірі мен Астанада жаңбыр жауып, найзағай ойнайды
АСТАНА. KAZINFORM — 22 сәуірде еліміздің 11 облысы мен Астанада тұрғындарға ескерту жарияланды, деп хабарлайды «Қазгидромет» РМК баспасөз қызметі.
22 сәуірде Астанада түннің бірінші жартысында және күннің соңында аздаған жаңбыр жауып, найзағай күтіледі.
Ақмола облысының оңтүстігі мен шығысында аздаған жаңбыр, найзағай, күндіз батысы мен солтүстігінде жаңбыр, найзағай болады. Жел оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен соғады. Облыстың батысы мен солтүстігінде күндіз екпіні 15-20 м/с-қа жетеді.
Маңғыстау облысының орталығында кей уақытта қатты жаңбыр мен найзағай күтіледі.
Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аудандарында жаңбыр, найзағай болады. Таулы аймақтарда тұман түседі. Жел оңтүстік-батыстан соғады. Облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында және таулы аудандарында 15-20 м/с, түнде екпіні 23 м/с-қа дейін күшейеді. Жамбылдың батыс бөлігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі. Жел оңтүстік және оңтүстік-батыстан соғады. Күндіз облыстың батысы мен оңтүстігінде екіпіні 15-18 м/с дейін жетеді.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде және шығысында жаңбыр, найзағай, бұршақ болады. Жел оңтүстік және оңтүстік-батыстан соғады. Күндіз шығысы мен орталығында екпіні 15-18 м/с дейін күшейеді.
Абай облысының орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысының таулы аудандарында жаңбыр, найзағай, дауыл күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы және тау бөктеріндегі аудандарында жаңбыр, найзағай, дауыл, ал күннің екінші жартысында таулы және тау бөктеріндегі аудандарында қатты жаңбыр жауады. Таулы аймақтарда тұман болады. Жел оңтүстік-шығыстан соғады. Түркістанның батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы және тау бөктеріндегі аудандарында оңтүстік-батысқа ауысып, 15-20 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі, ал шеткі батысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел батыстан соғады. Күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында 15-20 м/с-қа дейін күшейеді.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде және шығысында жаңбыр, найзағай болады. Түнде және таңертең облыстың батысында тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соқғады. Күндіз екпіні 15-20 м/с дейін барады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыс және оңтүстіктен соғады. Күндіз облыстың батысы мен оңтүстігінде 15-20 м/с-қа дейін күшейеді. Түнде облыстың солтүстігі мен шығысында 3 градусқа дейін үсік болуы мүмкін.
Қостанай облысының батысында және солтүстігінде жаңбыр, найзағай, күндіз оңтүстігі мен шығысында жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі. Облыстың батысы мен солтүстігінде тұман болады. Жел оңтүстік-батыс және батыстан соғады. Облыстың батысында, солтүстігінде және шығысында желдің екпіні 15-20 м/с дейін күшейеді.
Осыған дейін «Қазгидромет» РМК 21–23 сәуірге арналған Қазақстан бойынша ауа райы болжамын жариялады.