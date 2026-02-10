KZ
    Қазақстанның алтын резерві 345 тоннаға жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Былтыр Қазақстан әлемде ең көп алтын сатып алған екі елдің бірі болған. Үкіметтің кеңейтілген отырысында Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов осы саясат туралы толығырақ мәлімет берді.

    Цены на золото впервые в истории превысили $5200 за унцию
    Фото: Baku.ws

     — Өткен жылы алтын-валюта резервтері 65,4 млрд доллар болып, тарихи максимал мәнге жетті. Кірістілік 43% болды. Былтыр ішкі нарықта 66 тонна алтын сатып алып, алтын сатып алу операциялары бойынша әлемде екінші орынға шықтық. Жыл соңында алтын резерві 345 тоннаға жетті, — деді Тимур Сүлейменов.

    Сондай-ақ, ол 2025 жылы цифрлық активтер нарығының заңнамалық негізін қалыптастыру жұмысы аяқталғанын айтты.

    — Биыл олар өндірістік айналымға енгізіліп, реттелетін криптовалюталар айналымы іске қосылады. Мамыр айына дейін Орталық депозитарий базасында цифрлық активтерді сақтауға арналған ұлттық крипто-кастодиандық сервис құрылады. Қаржылық инновацияларды практикалық тұрғыда іске асыру үшін реттеу ортасы іске қосылды. Қазір онда 10 бағыт бойынша 22 жаңа жоба бар, — деді Ұлттық банк басшысы.

    Айта кетейік, бүгін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Үкіметтің кеңейтілген отырысы өтіп жатыр. Жиында елдің 2025 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуы қорытындыланып, Үкіметтің алдағы кезеңге арналған негізгі міндеттері айқындалады.

    Тегтер:
    Алтын Металлургия Тимур Сүлейменов Үкіметтің кеңейтілген отырысы ҚР Ұлттық банкі
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
