    21:52, 29 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстанның бірқатар қаласында ХҚО-лардың мекенжайлары өзгереді

    АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылдың алғашқы күндерінде Қазақстанның бірнеше қаласында кезекші халыққа қызмет көрсету орталықтары мен мамандандырылған ХҚО-лардың мекенжайлары өзгереді. Бұл туралы Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының Telegram-арнасында хабарланды.

    спецЦон
    Фото: Kazinform

    Мәліметке сәйкес, 3 қаңтардан бастап Алматы, Шымкент, Семей, Ақтөбе, Өскемен, Орал, Қарағанды қалаларында, сондай-ақ Ұлытау облысында кезекші ХҚО мен мамандандырылған ХҚКО-лардың мекенжайлары жаңартылады.

    Ал Астана қаласында өзгерістер 5 қаңтардан бастап күшіне енеді.

    «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы кезекші халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс кестесін еске салды. Кезекші ХҚО-лар жұмыс күндері сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін, сенбі күндері 09:00-ден 13:00-ге дейін қызмет көрсетеді.

    Ал кезекші мамандандырылған ХҚКО-ларда жұмыс күндері өтініштер 09:00-ден 18:00-ге дейін қабылданып, дайын құжаттар 20:00-ге дейін беріледі. Сенбі күндері өтініштер 09:00-ден 12:00-ге дейін қабылданып, дайын құжаттар 13:00-ге дейін тапсырылады.

    Айта кетейік, бұған дейін Астана мен Алматы қалаларында ХҚО-лардың мекенжайы өзгергені  хабарлаған болатын.

