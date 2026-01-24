Қазақстанның бірқатар өңірінде боран мен желге байланысты ескерту жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК 25 қаңтар күні Қазақстанның бірқатар өңірінде қолайсыз ауа райы болатынын хабарлады. Жолдар көктайғақ болуы мүмкін, кей жерде тұман түсіп, жаяу бұрқасын соғады.
Алматы қаласында түнде тұман түсіп, жолдарда көктайғақ болады деп күтіледі.
Шымкент қаласында түнде қар, күндіз жаңбыр мен қар түседі.
Ақмола облысының оңтүстік және шығыс аймақтарында қар жауып, жаяу бұрқасын соғып, тұман басады.
Алматы облысының солтүстік, оңтүстік және таулы аймақтарында кейде тұман болады, жолдарда көктайғақ болуы мүмкін. Сондай-ақ жел оңтүстік-шығыстан соғып, шығыста желдің екпіні 15–20 м/с дейін күшейеді.
Атырау облысының батысы, солтүстігі және оңтүстігінде тұман түседі.
Абай облысының оңтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Жарма ауданында күндіз желдің жылдамдығы 15–20 м/с жетеді.
Жамбыл облысының солтүстік, оңтүстік және таулы аймақтарында түнде қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ болады. Ал күндіз батыс және оңтүстік аймақтарда көктайғақ, таулы аймақтарда қар мен жаяу бұрқасын, кейде тұман түсуі ықтимал. Жел оңтүстік-батыстан соғып, кей жерде 15–20 м/с, кейде 23–28 м/с дейін күшейеді.
Жетісу облысының таулы аймақтарында кейде тұман түседі, жолдарда көктайғақ болады. Алакөл көлдері ауданында жел 15–20 м/с, кейде 23–28 м/с дейін жетуі мүмкін.
Қарағанды облысының батысы, солтүстігі, оңтүстігінде түнде қар, жаяу бұрқасын, күндіз оңтүстік және шығыс аймақтарда қар, жаяу бұрқасын, батыс, солтүстік және шығыс аймақтарда тұман күтіледі.
Қостанай облысының батысы, солтүстігі және оңтүстігін тұман басады.
Қызылорда облысының оңтүстігінде түнде көктайғақ болып, облыстың орталығы, солтүстік және оңтүстігінде тұман түседі.
Маңғыстау облысының батысы, солтүстігі және орталығында тұман түсіп, көктайғақ болады.
Түркістан облысында түнде қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ болады. Таулы аймақтарда қалың қар, күндіз жаңбыр аралас қар, көктайғақ, жаяу бұрқасын күтіледі. Батыс, солтүстік, оңтүстік және таулы аймақтарда тұман болады. Жел солтүстік-шығыстан соғып, кейін оңтүстік-шығысқа ауысып, жылдамдығы 15–20 м/с жетеді, кей жерлерде 25 м/с дейін күшейеді.
Ұлытау облысында түнде қар, жаяу бұрқасын, күндіз оңтүстік, шығыс және орталық аймақтарда қар, жаяу бұрқасын болады. Өңірдің оңтүстік, шығыс және орталық аймақтарда тұман түседі.
Бұдан бұрын республикалық маңызы бар бірқатар автожолда кешке ауа райының нашарлауына байланысты қозғалыс шектелгені хабарланды.