Қазақстанның бірқатар өңірінде жаңбыр жауып, тұман түседі
АСТАНА. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан және Абай облыстарында жаңбыр жауады деп күтіледі.
Алматы қаласының таулы аймақтарында, сондай-ақ Алматы, Жетісу және Жамбыл облыстарының кей жерлерінде аспан бұлтты болады.
Түркістан облысының орталығында, Батыс Қазақстан мен Атырау облыстарының батысында желдің екпіні секундына 15 метрге дейін жетуі мүмкін.
Түнде және таңертең Абай, Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Қарағанды облысының солтүстік-шығысында кей жерлерде әлсіз тұман түсуі ықтимал.
Айта кетелік бүгін Ақтөбе, Қостанай, түнде Атырау қалаларында ауа сапасы нашарлайды.