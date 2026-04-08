Қазақстанның бюджеті жоспардан асып түсті: 6,4 трлн теңге
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның мемлекеттік бюджетінің кірістері жоспарлы көрсеткіштен асып түсті. 17%-ға жуық өсім байқалды. Бұл туралы Үкімет мәлім етті.
— 2026 жылғы I тоқсанның қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджет кірістері 104,4%-ға орындалды. жоспарланған 6,2 трлн орнына 6,4 трлн теңге түсті; жоспар 268,7 млрд теңгеге асыра орындалды. 2025 жылмен салыстырғанда өсім 930,6 млрд теңгені (+16,9%) құрады Республикалық және жергілікті бюджеттер жоспарлы көрсеткіштерді асыра орындады, — делінген хабарламада.
Жедел деректер бойынша 2026 жылғы 1 тоқсандағы мемлекеттік бюджеттің кірістері бойынша атқарылуы (трансферттерді есептемегенде) 104,4%. Жоспардағы 6 176,2 млрд теңгенің орнына бюджетке 6 444,9 млрд теңге түскен. Асыра орындау — 268,7 млрд теңге.
2026 жылдың алғашқы екі айында да бюджет кірістері жоспардан асқанын жазған едік.