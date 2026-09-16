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    Қазақстанның ДСҰ-дағы мүшелігі: 11 жылда не өзгерді

    АСТАНА. KAZINFORM – Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болған 11 жыл ішінде Қазақстан сыртқы сауда көлемін екі есеге арттырды. Бұл туралы ҚР Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев мәлім етті.

    Қазақстан ДСҰ
    Фото: Kazinform

    — ДСҰ-ға мүше болған 11 жыл ішінде тауар айналымды екі есеге арттырдық. Бүгінде саудамыздың 98%-ы ДСҰ-ға мүше елдермен жүзеге асып жатқанын атап өткен жөн. Бұл көлем жаһандық сауда архитектурасының маңызды элементі болып қала береді, – деді А. Шаққалиев Құрылтайда тілшілер сұрағына жауап бере отырып.

    Оның айтуынша, Қазақстанның ДСҰ-ға қосылуы экспорттық мүдде аясында нарықтарға шығудың айқын әрі тең мүмкіндігін беретін ережені қамтамасыз етті.

    - Бұл тұрғыда Қытай, Еуропа одағы және АҚШ-ты атап өтсек болады. Олардың барлығы ДСҰ-ға мүше елдер санатында, – деді министр.

    Айта кетейік, бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында «1994 жылғы ДСҰ-ны құру туралы Марракеш келісіміне Қазақстанның қосылуы туралы хаттамаға қосымша саналатын Көрсетілетін қызметтер бойынша Қазақстанның ерекше міндеттемелерінің тізбесіне өзгерістерді ратификациялау туралы» заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды.

    Экспорт ҚР Сауда және интеграция министрлігі Дүниежүзілік сауда ұйымы
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
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