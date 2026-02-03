Қазақстанның егемендігі өзгермейді – Конституциялық реформа
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин жаңа Конституция жобасы бойынша Президент елдің азаттығына қалай кепіл болатынын айтты.
- 23-баптың 6-тармағында Қазақстан Республикасының егемендігі мен тәуелсіздігіне қол сұғуды насихаттауға жол берілмейтіні бөлек норма ретінде айқындалған. 46-баптың 17-тармағында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығына тікелей қатер төнсе, Президенттің тиісті шешімдер қабылдауға құқығы бар екені айтылған, - деді Ерлан Қарин.
Оның айтуынша, жаңа Конституцияның жобасында егемендік сөзі 6 рет кездеседі.
- 2-баптың 2-тармағында Қазақстан Республикасының егемендігі оның бүкіл аумағын қамтиды деген бұлтартпас норма бар. Осы баптың 6-тармағында Қазақстан Республикасының егемендігі өзгермейді деп дәл көрсетілген. Ал 4-баптың 1- тармағы мынандай формада айғақталған: «Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы және егемендік иесі – Қазақстан халқы». Егемендіктің иесі халық екені Конституцияда тұңғыш рет айқындалып отыр. Қазір қолданыстағы Ата заңда мұндай ұғым, түсінік, формулировка жоқ, - деді Мемлекеттік кеңесші.
Айта кету керек, өткен апта аяғында жарияланған жаңа Конституцияның жобасында мемлекеттік тілдің мәртебесі туралы норма 9-бапта орналасқан. Ол жерде мемлекеттік тіл – қазақ тілі екені, ал мемлекеттік мекемелер мен өзін-өзі басқару ұйымдарында орыс тілі мемлекеттік тілмен қатар қолданылатыны айтылған.