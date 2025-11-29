Қазақстанның халық әртісі Рихангүл Махпирова 79 жасында дүниеден өтті
АСТАНА. KAZINFORM – 79 жасында Қазақстанның халық әртісі, көрнекті өнер қайраткері Рихангүл Махпирова өмірден өтті.
Оның шығармашылық жолы Құдыс Қожамияров атындағы республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрында 1977 жылы басталған. Көп жылдық еңбегі барысында ол қазақ театр өнерінің алтын қорына енген сан алуан көркем, айшықты және есте қаларлық бейнелерді жасады.
Мәдениет саласына сіңірген зор еңбегі үшін Рихангүл Махпирова Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі және Қазақстанның халық әртісі атақтарымен марапатталған.
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі марқұмның отбасы мен жақындарына, өнерсүйер қауымға қайғыра көңіл айтады.
- Ел танымал өнер қайраткерінен айырылды. Марқұмның жарқын бейнесі жүректерде мәңгі сақталады, - делінген ведомство ақпаратында.
Айта кетейік, жақында қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі Күләш Ахметова өмірден озған болатын.