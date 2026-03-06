KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:51, 06 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазақстанның қай өңірінде әйелдер көп

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандағы әйелдер саны 10 488 074 адамға жетті, деп хабарлайды Ұлттық статистика бюросының баспасөз қызметі.

    флаг Казахстана Қазақстан госсимволы мемлекеттік рәміздер
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    Олардың жасы бойынша үлесі мынадай: 0-15 жас — 29,1%, 16-60 жас — 55,5%, ал 61 жастан жоғары — 15,4%. Әйелдердің орташа жасы — 34,1 жас, ал күтілетін өмір сүру ұзақтығы — 79,4 жыл.

    Аймақтар бойынша ең көп әйелдер саны

    • Алматы қаласында — 1,2 млн

    • Түркістан облысында — 1 млн

    • Астана қаласында — 803,5 мың

    • Алматы облысында — 778,5 мың

    Еңбек нарығында әйелдер

    Қазақстанда жұмыспен қамтылған халық арасындағы әйелдердің үлесі 48% құрайды, яғни шамамен 4,4 миллион әйел. Жалдамалы жұмысшылар арасындағы әйелдердің үлесі 50% шамасында болса, өз бетінше жұмыспен қамтылғандар арасында бұл көрсеткіш 45%-ға тең.

    Жұмыспен қамтылған әйелдердің салалар бойынша үлесі:

    • Білім беру — 20%

    • Сауда — 19%

    • Денсаулық сақтау — 10%

    Жеке кәсіпкерлер арасындағы әйелдердің үлесі 50,8% құрайды. Ең көп жұмыс істейтін әйелдер 35-44 жас аралығында, олардың саны 1,3 миллион адамға жетеді.

    Бұдан бұрын арулар 8 наурызға қандай сыйлық күтетінін жазған едік.

    Тегтер:
    8 Наурыз Мереке Әйел Кәсіпкерлік, бизнес Жұмыспен қамту
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум