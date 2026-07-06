Қазақстанның үздік 10 шебері «Ұлттық қолөнер мектебі» жобасына қатысады
АСТАНА.KAZINFORM — «Креативті индустрияларды дамыту қоры» корпоративтік қоры дәстүрлі қолөнерді сақтау, жаңғырту және жас ұрпаққа үйретуге бағытталған «Ұлттық қолөнер мектебі» республикалық жобасының қорытындысын шығарды.
Ашық конкурсқа Қазақстанның барлық өңірінің қолөнер шеберлерінен 330 өтінім келіп түсті. Техникалық сараптамадан өтіп, қайталанған өтінімдер алынып тасталғаннан кейін конкурстық комиссия 271 өтінімді қарады.
Іріктеу қорытындысы бойынша үздік 10 шебер анықталды. Олар жуырда Астанадағы Qazaq Creative Hub базасында білім беру бағдарламасын бастайды. Шеберлер 8-20 жас аралығындағы балалар мен жастарға ұлттық қолөнердің қыр-сырын үйретеді.
Жобаға еліміздің түкпір-түкпірінен қатысуға ниет білдіргендер көп болды. Ең көп өтінім оңтүстік өңірлерден түсіп, олардың саны 137-ге жетті. Бұл жалпы өтінімдердің 51 пайызын құрайды.
Бағыттар бойынша дәстүрлі тоқыма өнері мен киіз басу ісі көш бастады. Аталмыш бағытқа 121 өтінім (44,6%) түсті. Сондай-ақ сәндік-қолданбалы өнер мен этнодекорға – 42 өтінім (15,5%), ұлттық киімдер мен аксессуарлар әзірлеуге – 31 өтінім (11,4%), зергерлік өнерге 20 өтінім (7,4%) түсті.
Айта кетелік қолөнер шеберлеріне арналған грант бағдарламасына өтінім қабылданғаны туралы жазған едік.