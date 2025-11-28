Қазір ипотека алу керек пе — Ұлттық банк басшысының кеңесі
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов ипотеканың қазіргі шарттарына қатысты пікір айтты.
— Осы жайында бірнеше рет айтқан едім. Өзімнің өмірлік тәжірибеме сүйене отырып, жоғары несие мөлшерлемесі жағдайында ипотека алуға асықпау керек. Себебі, үстеме төлемді еңсеру қиынға түседі. Мәселен, нарық мөлшерлемесі 10-12 пайыз болған кезде, ипотека алудың айырмашылығы сезіледі. Ал 20-22 пайыз кезінде жағдай мүлдем басқаша, — деді Тимур Сүлейменов елордада өткен баспасөз мәслихатында.
Оның пайымынша, пайыздық мөлшерлеме жоғары кезде тұрғындар ипотекаға қатысты мәселені егжей-тегжейлі ойлануы керек.
— Бұл тұрғыда әр адам өзі шешім қабылдайтыны түсінікті. Дегенмен, осындай шарттарды ескере отырып, ипотека алуды кейінге қалдырар едім, — деді ҰБ басшысы.
Бұған дейін хабарланғандай, Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 18 пайыз деңгейінде сақтады.