    28 Қараша 2025

    Қазір ипотека алу керек пе — Ұлттық банк басшысының кеңесі

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов ипотеканың қазіргі шарттарына қатысты пікір айтты. 

    — Осы жайында бірнеше рет айтқан едім. Өзімнің өмірлік тәжірибеме сүйене отырып, жоғары несие мөлшерлемесі жағдайында ипотека алуға асықпау керек. Себебі, үстеме төлемді еңсеру қиынға түседі. Мәселен, нарық мөлшерлемесі 10-12 пайыз болған кезде, ипотека алудың айырмашылығы сезіледі. Ал 20-22 пайыз кезінде жағдай мүлдем басқаша, — деді Тимур Сүлейменов елордада өткен баспасөз мәслихатында.

    Оның пайымынша, пайыздық мөлшерлеме жоғары кезде тұрғындар ипотекаға қатысты мәселені егжей-тегжейлі ойлануы керек.

    — Бұл тұрғыда әр адам өзі шешім қабылдайтыны түсінікті. Дегенмен, осындай шарттарды ескере отырып, ипотека алуды кейінге қалдырар едім, — деді ҰБ басшысы.

    Бұған дейін хабарланғандай, Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 18 пайыз деңгейінде сақтады.

