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    Қазіргі бессайыстан U19 әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан құрамасы қазіргі бессайыстан Испанияның Мадрид қаласында өтетін U19 әлем чемпионатына қатысады.

    Қазіргі бессайыстан U19 әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды
    Фото: ҚР ҰОК

    Бапкерлер штабы жарысқа қатысатын жеті спортшыны таңдады.

    Мадридте Қазақстан намысын Ерасыл Артықбай, Степан Варехин, Артур Лапин, Амаль Кусаинов, Диана Щедрова, Сабина Ахмедина және Яна Беспалова қорғайды.

    Әлем чемпионаты 22-28 тамыз аралығында өтеді.

    Еске салайық, бұған дейін Төрехан Асанхан ауыр атлетикадан Азия чемпионатында күміс жүлдеге ие болғанын хабарлағанбыз.

    Испания Әлем чемпионаты Спорт
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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