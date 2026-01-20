Келесі Парламентіміз Құрылтай сөзімен аталса, мұны жақсы ырымға балауға болады – Мемлекет басшысы
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Ұлт болашағын айқындайтын ең маңызды шаруалар енді басталды. Бұл туралы Ұлттық құрылтайдың V отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәлім етті.
- Ұлттық құрылтай ел тарихында қалады. Біз аз ғана уақыт ішінде ауқымды жұмыс атқардық. Әділетті, Қуатты, Қауіпсіз әрі Таза Қазақстанның іргесін бірге қаладық. Сіздер еліміздің саяси-экономикалық, әлеуметтік және рухани болмысын өзгерту жолында зор еңбек еттіңіздер.
Мемлекеттігімізді нығайтуға елеулі үлес қостыңыздар. Алдағы уақытта да біз бірге ел игілігіне қызмет ете береміз деп сенемін. Бізді әлі де көп жұмыс күтіп тұр. Ұлт болашағын айқындайтын ең маңызды шаруалар енді басталды. Сондықтан қиындықтан жалтарып немесе табысқа тоқмейілсіп отыруға қақымыз жоқ, уақытымыз да жоқ, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Осы орайда Президент бірлігімізді бекемдеп, білек сыбанып, іске кірісуіміз керек екенін айтты.
- Келесі Парламентіміз халқымыздың ұлттық санасында өзіндік орны бар ұғым, атына заты сай Құрылтай сөзімен аталса, мұны жақсы ырымға балауға болады деп сенемін, - деді Мемлекет басшысы.
Айта кетейік, Президент ҚХА мен Ұлттық құрылтайдың тарихи маңызды миссиялары сәтті аяқталғанын айтты.