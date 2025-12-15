Келешек мектебінде алғашқы мамандандырылған дзюдо спорт залы ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Оқу-ағарту министрлігі, ҚР Туризм және спорт министрлігі, Халықаралық дзюдо федерациясы, Дзюдо федерациясы және Астанадағы «Жеңіс» дзюдо клубы арасында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Келісім аясында Астана қаласындағы № 45-ші Келешек мектебінде оқушыларға арналған ең алғашқы мамандандырылған дзюдо спорт залы ашылды.
Меморандумға қол қою шарасына Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова, Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов, Қазақстан дзюдо федерациясының президенті Қуанышбек Есекеев қатысты. Сондай-ақ Халықаралық дзюдо федерациясының (IJF), «Жеңіс» спорт клубының жетекшілері, дзюдодан ұлттық құрама мүшелері, олимпиада және әлем чемпионаттарының жүлдегерлері Әбиба Әбужақынова мен Ғұсман Қырғызбаев қатысты.
Оқу-ағарту министрлігі мәліметінше, келешек мектептерінде оқушылар дзюдо элементтерін жас ерекшеліктеріне сәйкес және ерікті түрде үйренеді. Бұл спорт түріне көңіл бөлінуінің басты себебі мектепте балалардың көбірек қозғалуы маңызды.
- Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев спортты насихаттау, оны әсіресе балалар мен жасөспірімдер арасында дәріптеудің маңыздылығын ұдайы айтып келеді. Сол себепті біз орта білім саласында спорттың мазмұнына ерекше мән береміз. Оның ішінде, командалық спорт түрлеріне көңіл бөлінеді. Дзюдоны үйрету барысында алғашқы жылы балалардың қауіпсіздік ережелерін меңгеруі маңызды. Бұл спорт философиясы жастарды қарсыласты сыйлауға, төзімділікке, табандылық пен үйлесімді өмір сүруді насихаттайды. Бұл біздің тәрбиеге жақын. Спорт клиптік ойлау кезеңінде оқушыларды ұстамдылыққа үйретеді, - деді ҚР Оқу-ағарту министр Жұлдыз Сүлейменова.
«Мектептердегі дзюдо» бағдарламасы бүгінде әлемнің 40 елінде сәтті жүзеге асырылып жатыр. Оның мақсаты балалар мен жасөспірімдер арасында дене шынықтыруды насихаттау, жас спортшыларды қолдау және оқушылар арасында зиянды әдеттердің алдын алу.
Бүгінде ел аумағындағы 217 Келешек мектебіпте дзюдоны дамытуға басымдық беріліп жатыр. Кейіннен келешек мектептеріндегі бұл тәжірибе ел аумағындағы тағы 1000 мектепке таратылатын болады.
Алдағы уақытта еліміздің барлық өңіріндегі жалпы білім беретін мектептерде дзюдодан мамандандырылған залдар ашу жоспарланып отыр. Халықаралық дзюдо федерациясы жаңа залдарды татамимен, барлық қажетті жабдықтармен қамтамасыз етуге, дене шынықтыру мұғалімдерінің біліктілігін арттыруға, әдістемелік қолдау көрсетуге әзір.
Іс-шараға қатысқан туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов «Қазіргі таңда еліміздің түкпір-түкпірінде көптеген секциялар мен жаттығу орталықтары табысты жұмыс істеп жатыр. Бүгін Халықаралық дзюдо федерациясымен бірлесіп жүзеге асырылып отырған «Мектептегі дзюдо» бағдарламасы аясында жаңа мамандандырылған залдың ашылуы – осы жүйелі жұмыстың нақты нәтижесі. Бұл бастама балаларды ерте жастан спортқа баулуға, саламатты өмір салтын ұстануға, сондай-ақ болашақта ұлттық құрама сапын толықтыратын талантты спортшыларды анықтауға мүмкіндік береді», – деп атап өтті.
«Мектептегі дзюдо» бағдарламасын Оқу-ағарту министрлігіне қарасты Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығы мен Халықаралық дзюдо федерациясымен бірлесіп жүзеге асырып жатыр.
Қазақстанда дзюдо спорты тұрақты дамып келеді. Елдос Сметовтің Париж Олимпиадасындағы жүлдесінен кейін жастар арасында спорттың бұл түріне қызығушылық артты. Қазіргі таңда елімізде дзюдомен шамамен 90 мың адам айналысады, ал спортшыларды даярлаумен 1300-ге жуық жаттықтырушы айналысады.
2026 жылдан бастап дзюдо элементтері Келешек мектептерінде енгізілетінін жазған едік.