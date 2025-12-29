КХДР қашыққа ұшатын қанатты зымырандарын сынақтан өткізді
АСТАНА.KAZINFORM - Зымыран ұшыру КХДР көшбасшысы Ким Чен Ынның зымыран арқылы басқарылатын суасты ядролық сүңгуір қайығының құрылысын тексергеннен кейін бірнеше күн өткен соң жүзеге асырылды, деп хабарлайды Kazinform.
Yonhap-тың хабарлауынша, Ким Чен Ын стратегиялық қанатты зымырандардың ұшырылуын жеке өзі басқарып, ұлттық ядролық жауынгерлік күштерді «тұрақты» дамытуға шақырды.
Стратегиялық қанатты зымырандар алдын ала белгіленген траектория бойынша 10 199 және 10 203 секунд ұшты.
KCNA ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Ким Чен Ын Солтүстік Кореяның «бұрынғыдай ұлттық ядролық жауынгерлік күштерін толық дамыту үшін барлық күш-жігерін салатынын» растады.
Ол әртүрлі қауіпсіздік қатерлеріне байланысты Солтүстік Кореяның ядролық тежеу құралдарының сенімділігі мен жұмыс істеу қабілетін үнемі тексерудің маңыздылығын атап өтті.
Оңтүстік Кореяның Қорғаныс министрлігі Солтүстік Кореяның бірқатар әскери әрекеттерін Корея түбегіндегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа қауіп төндіреді деп айыптады.
- Солтүстік Корея Оңтүстік Кореяның түбекте бейбітшілік пен қатар өмір сүруді нығайтуға бағытталған диалогты қайта бастауға бағытталған адал ниетті күш-жігеріне жауап беруі және тұрақтылықты сақтау үшін күш біріктіруі керек, - деді министрлік өкілі баспасөз мәслихатында.
Өткен аптада Солтүстік Корея әзірленіп жатқан ядролық сүңгуір қайықтың корпусын көрсетті.
Ол сондай-ақ ұзақ қашықтыққа ұшатын зениттік зымырандардың сынақ ұшырылымдарын тексерді.