КХДР көшбасшысы Ким Чен Ын президент статусын алуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – КХДР көшбасшысы Ким Чен Ын мемлекеттің негізін қалаушы Ким Ир Сен иеленген президент титулын мұрагерлікке айналдыруы мүмкін, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
38 North басылымының хабарлауынша, бұл мәселе алдағы тоғызыншы партия съезінде және одан кейінгі Жоғарғы Халық жиналысының отырысында қарастырылады.
«КХДР президенті» атағын Ким Чен Ынның марқұм атасы Ким Ир Сен 1972 жылдан 1994 жылы қайтыс болғанға дейін қолданған. 1972 жылғы конституцияның бабында «КХДР президенті – мемлекет басшысы және елдің ұлттық егемендігін білдіреді» делінген.
Алайда, 1998 жылы Солтүстік Корея президенттік лауазымды жою үшін конституцияға түзетулер енгізді, бұл негізін қалаушының ұлы Ким Чен Ирдің Ұлттық қорғаныс комиссиясының төрағасы қызметін атқаруына себеп болды.
Басылым атап өткендей, президенттік атақтың қалпына келтірілуі елдің шешім қабылдау құрылымына, соның ішінде қорғаныс және сыртқы саясат мәселелерінде, сондай-ақ мұрагерлікті жоспарлауға әсер етуі мүмкін.
Айта кетейік, Солтүстік Корея осы айда дипломатия, қорғаныс және экономика саласындағы алдағы 5 жылға арналған негізгі саясат бағыттарын анықтайтын тоғызыншы партия съезіне дайындалып жатыр.
