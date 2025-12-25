KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    25 Желтоқсан 2025

    ҚХЛ: «Барыс» бүгін елордада «Автомобилистпен» кездеседі

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 25 желтоқсанда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Автомобилист» (Екатеринбург) командасына қарсы өткізеді.

    Фото: «Барыс» хоккей клубы

    Кездесу Қазақстан уақытымен 19:30–да басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.

    Қазірге дейін командалар 59 мәрте шеберлік байқасты. Оның 33-і елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.
    Кейінгі бес кездесудің үшеуінде қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.

    Турнир кестесінде «Барыс» 34 ұпаймен 17-орынға жайғасса, «Трактор» 45 ұпаймен 9-орында келеді.

    Қазақстандық клуб бұдан кейін бір ойынын елордада өткізіп, 27 желтоқсанда Ресейдің «Амур» (Хабаровск) командасымен шеберлік байқасады.

    Еске салсақ, бұдан бұрын «Барыс» қатарынан екінші мәрте жеңілді.

