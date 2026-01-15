KZ
    12:23, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» бүгін елордада «Нефтехимикпен» кездеседі

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 15 қаңтарда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Нефтехимик» (Нижнекамск) клубына қарсы өткізеді.

    Фото: «Барыс» хоккей клубы

    Кездесу Қазақстан уақытымен 19:00-де басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.

    Қазірге дейін командалар 44 мәрте шеберлік байқасты. Оның 23-і елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.

    Кейінгі бес кездесудің үшеуінде қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.

    Турнир кестесінде «Барыс» 37 ұпаймен 19-орынға жайғасса, «Нефтехимик» 49 ұпаймен 13-орында келеді.

    Айта кетсек, қазақстандық клуб бұдан кейін бір ойынын елордада өткізіп, 17 қаңтарда Ресейдің ЦСКА (Мәскеу) клубымен шеберлік байқасады.

    Еске салсақ, бұдан бұрын «Барыс» овертаймда «Автомобилистке» есе жіберді.

    Әділжан Үмбет
