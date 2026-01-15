ҚХЛ: «Барыс» бүгін елордада «Нефтехимикпен» кездеседі
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 15 қаңтарда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің «Нефтехимик» (Нижнекамск) клубына қарсы өткізеді.
Кездесу Қазақстан уақытымен 19:00-де басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Қазірге дейін командалар 44 мәрте шеберлік байқасты. Оның 23-і елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.
Кейінгі бес кездесудің үшеуінде қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.
Турнир кестесінде «Барыс» 37 ұпаймен 19-орынға жайғасса, «Нефтехимик» 49 ұпаймен 13-орында келеді.
Айта кетсек, қазақстандық клуб бұдан кейін бір ойынын елордада өткізіп, 17 қаңтарда Ресейдің ЦСКА (Мәскеу) клубымен шеберлік байқасады.
Еске салсақ, бұдан бұрын «Барыс» овертаймда «Автомобилистке» есе жіберді.