    10:26, 05 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» бүгін елордада «Спартак» командасымен кездеседі

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 5 желтоқсанда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейде «Спартак» (Мәскеу) командасына қарсы өткізеді.

    Фото: «Барыс» хоккей клубы

    Кездесу Қазақстан уақытымен 19:30–да басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі. 

    Қазірге дейін командалар 32 мәрте шеберлік байқасты. Оның 15-і елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.

    Кейінгі бес кездесудің барлығында қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.
    Турнир кестесінде «Барыс» 27 ұпаймен 19-орынға жайғасса, «Спартак» 39 ұпаймен 9-орында келеді.

    Қазақстандық клуб бұдан кейін тағы бір ойынын елордада 7 желтоқсанда «Сибирь» (Новосібір) командасына қарсы өткізеді.

    Еске салсақ, бұдан бұрын «Барыс» қатарынан төртінші мәрте жеңілді.

